За сутки с улиц Петербурга вывезли более 62 тысяч кубометров снега

На дорогах и тротуарах города работают 1150 спецмашин и более тысячи дворников.

За минувшие сутки с улиц Петербурга вывезли более 62 тысяч кубометров снега. На дорогах и тротуарах продолжают работать 1150 спецмашин и более тысячи дворников. Об этом 14 января сообщили в Комитете по благоустройству города.

Уточняется, что с начала зимы дорожные службы вывезли из Северной столицы 840 тысяч кубометров снежных масс. Техника и люди отработали уже 26,5 тысяч смен. Машины прометают дороги, ликвидируют гололед и вывозят снег.

Ранее в Комитете по благоустройству прорекламировали лопаты по уборке снега.

Фото: Piter.TV