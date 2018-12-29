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Комитет по благоустройству Петербурга показал, какие мышцы тренирует уборка снега лопатой
Сегодня, 19:13
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TretyakovaS

Комитет по благоустройству Петербурга показал, какие мышцы тренирует уборка снега лопатой

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При уборке сугробов петербуржцы смогут накачать бицепсы, торс, а также бедра.

На своей официальной странице "ВКонтакте" Комитет по благоустройству Петербурга опубликовал инфографику, в которой отражена польза уборки снега лопатой. 

"Махать лопатой – это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма!" - объяснили в комитете пользователям сети. 

Картинка, прикрепленная к посту показывает, какие группы мышц начинают активно развиваться при уборке. Так, петербуржцы смогут накачать бицепсы, торс, а также бедра. 

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Теги: новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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