Во вторник в Петербурге ожидается плюсовая температура и сильный ветер

Днем и ночью будет около плюс пяти градусов по Цельсию.

Во вторник 18 февраля в Петербурге ожидается теплая погода. Стоит рассчитывать на плюсовые значения на улице. Однако ситуацию испортит пронизывающий ветер. Об этом сообщили представители Северо-Западного управления ГУ МЧС.

На территории города ветер может повалить деревья, дорожные знаки и ограждения, передвинуть легкие конструкции. Его скорость достигнет 18 метров в секунду. Также возможен небольшой дождь. Местами на небе будет появляться солнце. Ночью показатели термометров будут примерно равны дневным - около плюс пяти градусов.

Ранее Piter.tv писал о том, что во вторник в Петербурге вновь ожидается сильный ветер.

Фото: Piter.tv

