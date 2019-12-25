Во вторник влияние на погоду в Петербурге окажет тыловая часть ушедшего циклона

В этот день в городе будет до 10-12 градусов тепла.

Во вторник, 19 мая, в Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В этот день синоптическая ситуация в городе будет развиваться под влиянием тыловой части ушедшего циклона. В городе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 10-12 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее синоптик призвал не ждать тепла в России до лета.

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