Плюс 20 россияне увидят ближе к концу мая.

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета. Об этом ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец заявил в интервью журналистам НСН. Эксперт рассказал, что жители РФ смогут насладиться теплыми днями только к последним дням мая. В этот период стоит ожидать потепление до плюс 20 градусов по Цельсию.

Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое прокомментировал синоптик

Евгений Тишковец добавил, что в ближайшее время в центральной РФ будет зафиксировано резкое похолодание. Понижение температуры связано с появлением гигантского циклонического вихря, который придет на территорию страны из Североатлантического океана. Днем показатели термометров будут показывать не выше плюс 13 градусов по Цельсию. Ночью - температура опустится до нуля градусов.

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