Во вторник в Петербурге ожидается гололедица и +4 градуса

Ночью и днем температура в городе будет одинаковой.

Во вторник, 14 января, в Петербург придет облачная погода с прояснениями, передает городская МЧС. Осадки в этот день не ожидаются, но дороги может местами сковать гололедица.

Ветер смягчится и, двигаясь с запада, разгонится до 6-11 м/с. Ночью и днем воздух будет практически одинаково прогрет: до +4 градусов по Цельсию. Что примечательно, днем температура может снизиться до -1, пока ночью самый низкий показатель остановится на отметке в +1 градус. Атмосферное давление повысится ночью и понизится днем.

Петербург настроился на новый температурный рекорд зимы.

Фото: Piter.TV, пресс-служба МЧС