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Во вторник в Петербурге ожидается до -15 градусов и гололедица
Вчера, 23:55
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Во вторник в Петербурге ожидается до -15 градусов и гололедица

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По данным синоптиков, в ночь на вторник ожидается похолодание до  -19...-21 градуса.

Во вторник, 11 января, температура воздуха в Петербурге составит днем до -13...-15 градусов Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным синоптиков, в ночь на вторник ожидается похолодание до  -19...-21 градуса. В Петербурге обойдется без существенных осадков, местами возможна изморозь. 

Отметим, что среда, 12 января, также будет морозной. Температура воздуха опустится ночью до -17...-19 градусов. Дневная температура воздуха составит -8...-10 градусов, пройдет небольшой снегопад 

На дорогах сохранится гололедица. 

Ранее во вторник в Ленобласти похолодает до -28 градусов. Синоптики предупреждают автомобилистов и пешеходов о гололедице на дорогах. 

Фото: pexels
 

Теги: мороз, погода, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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