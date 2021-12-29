Во вторник в Петербурге ожидается до -15 градусов и гололедица

По данным синоптиков, в ночь на вторник ожидается похолодание до -19...-21 градуса.

Во вторник, 11 января, температура воздуха в Петербурге составит днем до -13...-15 градусов Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным синоптиков, в ночь на вторник ожидается похолодание до -19...-21 градуса. В Петербурге обойдется без существенных осадков, местами возможна изморозь.

Отметим, что среда, 12 января, также будет морозной. Температура воздуха опустится ночью до -17...-19 градусов. Дневная температура воздуха составит -8...-10 градусов, пройдет небольшой снегопад

На дорогах сохранится гололедица.

Ранее во вторник в Ленобласти похолодает до -28 градусов. Синоптики предупреждают автомобилистов и пешеходов о гололедице на дорогах.

Фото: pexels

