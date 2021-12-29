Во вторник в Ленобласти похолодает до -28 градусов

Синоптики предупреждают автомобилистов и пешеходов о гололедице на дорогах.

Во вторник, 11 января, в Ленинградской области ожидается резкое похолодание до минус 28 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, в ночь на вторник столбики термометров покажут минус 17-22 градуса, местами похолодает до минус 25-28 градусов. Днем ожидается минус 15-20 градусов.

Отметим, что ночью и в начале дня местами появится туман, существенных осадков не ожидается. Также местами появится изморозь. Атмосферное давление будет повышаться.

Синоптики предупреждают автомобилистов и пешеходов о гололедице на дорогах.

Как сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 января температура воздуха ночью также опустится до минус 28 градусов.

Ранее минувшая ночь в Петербурге была самой холодной с начала года. Температура воздуха составила -15 градусов.

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