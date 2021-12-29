Минувшая ночь в Петербурге была самой холодной с начала года

Температура воздуха составила -15 градусов.

Минувшей ночью температура воздуха в Петербурге составила -15 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook заявил, что ночь на 8 января стала самой холодной с начала января.

В субботу, 8 января, "метеорологические условия будет формировать гребень холодного антициклона, который после полудня смени приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт". В Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет небольшой снег.

Днем температура воздуха опустится до -8…-10 градусов. В город нагрянет юго-восточный ветер, порывы которого достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее стало известно, какая погода ждет петербуржцев в январе 2022 года.

Фото: Piter.TV