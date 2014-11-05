Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в январе 2022 года

В январе следующего года погода будет изменчивой: горожан ждут, и дни с нулевой температурой, и морозные.

В январе следующего года погода будет изменчивой: горожан ждут, и дни с нулевой температурой, и морозные. Об этом сообщила синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мишуловина в беседе с "Невскими новостями".

В первой половине месяца будут поступать как влажные и теплые воздушные массы, так и тыловые холодные части циклонов, приносящие более сухой и морозный воздух Арктики.

Мишуловина добавила, что смена воздушных масс будет частой, что обеспечит изменчивый характер погоды. Во второй половине января осадков станет меньше и произойдет понижение температурного фона до значений близких к климатической норме и ниже ее.

Так, климатическая норма января — 7.8 градуса ниже нуля. Средняя температура первого зимнего месяца днем — -5.1, ночная — -10.7. По словам синоптика, гололедица и значительные снегопады также сохранятся в январе. Обильные снегопады будут идти в первой половине января.

Ранее в Петербурге началось голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон. Отдать свой голос можно до 10 января 2022 года включительно.

Фото: Piter.tv



