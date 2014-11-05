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Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в январе 2022 года
Сегодня, 19:06
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Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в январе 2022 года

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В январе следующего года погода будет изменчивой: горожан ждут, и дни с нулевой температурой, и морозные.

В январе следующего года погода будет изменчивой: горожан ждут, и дни с нулевой температурой, и морозные. Об этом сообщила  синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мишуловина в беседе с "Невскими новостями".

В первой половине месяца будут поступать как  влажные и теплые воздушные массы, так и тыловые холодные части циклонов, приносящие более сухой и морозный воздух Арктики.

Мишуловина добавила, что смена воздушных масс будет частой, что обеспечит изменчивый характер погоды. Во второй половине января осадков станет меньше и произойдет понижение температурного фона до значений близких к климатической норме и ниже ее.

Так, климатическая норма января — 7.8 градуса ниже нуля. Средняя температура первого зимнего месяца днем —  -5.1, ночная — -10.7. По словам синоптика, гололедица и значительные снегопады также сохранятся в январе. Обильные снегопады будут идти в первой половине января. 

Ранее в Петербурге началось голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон. Отдать свой голос можно до 10 января 2022 года включительно. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: погода, синоптик, следующий год, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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