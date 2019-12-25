В Петербурге началось голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон

Отдать свой голос можно до 10 января 2022 года включительно.

Жилищный комитет Петербурга запустил итоговое голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проходит в два этапа. На первом определят победителей в каждом районе, на втором – они поборются за звание лучшего. Самый новогодний двор, дом и балкон выберут сами петербуржцы. Отдать свой голос можно до 10 января 2022 года включительно.

Инициатива проведения конкурса принадлежит главе города Александру Беглову. Участие в нем принимают управляющие компании и общественные организации, а также инициативные петербуржцы.

Фото: pexels.com