  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге началось голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон
Сегодня, 18:42
39
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге началось голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон

0 0

Отдать свой голос можно до 10 января 2022 года включительно. 

Жилищный комитет Петербурга запустил итоговое голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ведомства. 

Конкурс проходит в два этапа. На первом определят победителей в каждом районе, на втором – они поборются за звание лучшего. Самый новогодний двор, дом и балкон выберут сами петербуржцы. Отдать свой голос можно до 10 января 2022 года включительно. 

Инициатива проведения конкурса принадлежит главе города Александру Беглову. Участие в нем принимают управляющие компании и общественные организации, а также инициативные петербуржцы.

Фото: pexels.com

Теги: голосование, новогодний двор
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии