Во вторник воздух в Петербурге прогреется до +14 градусов

Ветер подует с юго-востока умеренный.

Во вторник, 20 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В этот день в городе будет по-прежнему тепло и сухо. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до +1…+3 градусов, в окрестностях местами ожидается -1 градус. Днем столбики термометров в городе покажут +12…+14 градусов. Ветер подует с юго-востока умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее синоптики рассказали, когда в Петербург вернется похолодание.

Фото: Piter.TV