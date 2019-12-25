Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется похолодание

Погода резко испортится в ночь на среду.

Новая рабочая неделя порадует петербуржцев солнцем и теплом. Однако вскоре в город вновь вернется похолодание.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 19 апреля в городе ожидается +12…+14 градусов. Во вторник столбики термометров будут держаться на этой же отметке, однако небо начнет затягивать облаками.

В ночь на среду, 21 апреля, погода в Северной столице резко испортится. Утром и днем пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

Ранее мы писали, что Большой порт могут перенести из Петербурга в Мурманскую область.

Фото: pixabay.com