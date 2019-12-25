Во вторник в Петербурге будет тепло, но дождливо

Температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Во вторник, 6 октября, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать циклонический вихрь с центром над Скандинавией и связанный с ним холодный атмосферный фронт. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +15…+17 градусов, в Ленобласти ожидается +13…+18 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее петербуржцам рассказали, когда пойдет снег.

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