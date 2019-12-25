Петербуржцам рассказали, когда пойдет снег

Первый снег ждут 20 октября.

В субботу, 3 октября, специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал "Невским Новостям", когда ждать первый снег.

Эксперт полагает, что снег может пойти уже 20 октября. Бабье лето в Петербурге подходит к концу, совсем скоро придет настоящая осень и принесет с собой дожди. Однако ранние осадки могут задержаться ненадолго, в том числе и зимой. Сезон может быть достаточно теплым.

Ранее мы писали, что 5 октября в Ленобласти ожидаются ливни.

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