5 октября в Ленобласти ожидаются ливни

Сильный дождь прогнозируют ночью и утром.

В субботу, 3 октября, региональное управление МЧС предупредило жителей Ленинградской области о непогоде в понедельник, 5 октября. Ливни пройдут ночью и утром.

Спасатели напоминают, что лучше воздержаться от прогулок по городу, а если дождь настиг, то лучше переждать его дома или на работе.

Так, бабье лето постепенно уходит из 47 региона. Завтра, в воскресенье, еще будет тепло. Температура воздуха в ночное время составит 7-17 градусов, в дневное поднимется до 12-17 градусов выше нуля. Местами ночью пройдет небольшой дождь, а днем также ожидаются умеренные дожди.

Ранее мы писали, что в воскресенье по Ленобласти пройдут дожди.

Фото: pixabay