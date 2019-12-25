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В воскресенье по Ленобласти пройдут дожди
Сегодня, 15:54
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himif

В воскресенье по Ленобласти пройдут дожди

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Воздух прогреется до +17 градусов максимум.

В воскресенье, 4 октября, в Ленобласти ожидается преимущественно хмурая погода. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в выходной в большинстве районов пройдут умеренные дожди, ночью осадки обещают только местами.

Также ночью прогнозируется переменная облачность, а днем облачность с прояснениями. Воздух в течение дня прогреется до +12...+17 градусов, ночью температура опустится до +7...+12 градусов. Ветер подует с востока и юго-востока и разгонится до 12 м/с, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Тем временем, в Петербурге ожидаются два дня обильных дождей.

Фото: pixabay

Теги: дождь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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