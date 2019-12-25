В воскресенье в Петербург нагрянет осень с обильными дождями

Температура днем не превысит +15 градусов.

"Бабье лето" в Петербурге подходит к концу – уже в воскресенье, по прогнозу специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в город заявится настоящая дождливая осень. Об этом Леус рассказал на своей странице в Facebook.

В субботу, 3 октября, петербуржцы смогут насладиться +17...+19 градусами тепла благодаря юго-западной периферии обширного антициклона. В субботу не ожидается дождей, ветер разгонится максимум до 9 м/с, атмосферное давление составит 769 мм рт.ст.

Уже в воскресенье регион накроет пришедший с запада циклон, и город затянет тучами. Днем температура не превысит +13...+15 градусов, ночью ожидается +10...+12. Кроме того, за 4 и 5 октября в Петербурге может выпасть до 20-30 мм осадков или треть месячной нормы октября.

Ранее мы рассказывали, что "Роскосмос" собирается снять первый художественный фильм в космосе.

Фото: piхabay