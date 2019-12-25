Во вторник в Петербурге будет тепло и без осадков

Температура воздуха в городе прогреется до +10…+12 градусов.

Во вторник, 12 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер подует с юга умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут лично посадить деревья в 32 садах, парках и скверах.

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