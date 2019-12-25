  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Петербурге будет тепло и без осадков
Сегодня, 15:03
145
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник в Петербурге будет тепло и без осадков

0 0

Температура воздуха в городе прогреется до +10…+12 градусов.

Во вторник, 12 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер подует с юга умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут лично посадить деревья в 32 садах, парках и скверах.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии