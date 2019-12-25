Петербуржцы могут лично посадить деревья в 32 садах, парках и скверах

Жители Северной столицы 17 сентября уже посадили деревья в трёх парках – Удельном, Муринском и Сосновке.

Принять участие в акции и лично посадить дерево петербуржцы могут в 32 городских садах, парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Комитет по благоустройству проводит осеннюю кампанию по посадкам деревьев и кустарников вместе с петербуржцами. К сегодняшнему дню для участия в акции уже записались 152 человека и 16 организаций.

Саженцы и инвентарь участникам акции предоставят городские садово-парковые предприятия, а профессиональные садовники проконсультируют участников и помогут с посадкой деревьев. Комитет по благоустройству готов оказать содействие организациям или гражданам, которые хотят самостоятельно купить деревья и посадить их на территории города.

Жители Северной столицы 17 сентября уже посадили деревья в трёх парках – Удельном, Муринском и Сосновке.

Этой осенью планируется посадить более 580 деревьев и около 1000 кустарников.

Перечень мест для посадок размещен на сайте Комитета по благоустройству. Желающие могут позвонить по телефону "горячей линии" 576-35-53 и обсудить со специалистами время и место возможных посадок.

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Фото: pexels