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Во вторник в Ленобласти потеплеет до +17 и пройдут дожди
Сегодня, 15:32
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lizapoluda

Во вторник в Ленобласти потеплеет до +17 и пройдут дожди

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Отдельные районы накроет туман.

Во вторник, 7 апреля, на территории Ленобласти ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от +12 до +17 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ УГМС "Северо-Запад".

Ночью также ожидается потепление от -3 до +2 градусов, дожди, мокрый снег и туман в отдельных районах. Ветер сохранит южное и юго-западное направление. Днём его порывы составят от 7 до 12 м/с. 

Атмосферное давление в ночное время суток останется стабильным, днем незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть выдаст сухпайки детям тех, кто лишился работы.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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