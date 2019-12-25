Во вторник в Ленобласти потеплеет до +17 и пройдут дожди

Отдельные районы накроет туман.

Во вторник, 7 апреля, на территории Ленобласти ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от +12 до +17 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ УГМС "Северо-Запад".

Ночью также ожидается потепление от -3 до +2 градусов, дожди, мокрый снег и туман в отдельных районах. Ветер сохранит южное и юго-западное направление. Днём его порывы составят от 7 до 12 м/с.

Атмосферное давление в ночное время суток останется стабильным, днем незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть выдаст сухпайки детям тех, кто лишился работы.

Фото: Pixabay