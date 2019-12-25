Ленобласть выдаст сухпайки детям тех, кто лишился работы

Для этого необязательно будет предъявлять документы,

В детских садах и школах Ленобласти будут выдавать сухой паек при обращении родителей, потерявших источник дохода или не получивших поддержку от работодателей в период эпидемии. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале администрации 47-ого региона.

О мерах поддержки рассказал губернатор Александр Дрозденко во время выступления на совещании с руководителями органов власти. Родителям, претендующим на сухой паек для своих детей, не нужно предоставлять для этого какие-либо дополнительные документы.

Ранее мы сообщали о том, что более 35 тысяч школьников Ленобласти будут обеспечены сухпайком.

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