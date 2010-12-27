Во вторник в Ленобласти ожидаются мокрый снег с дождем

Ночью столбик термометра покажет от -2 до +3, днем – от +1 до +6 градусов.

Во вторник в Ленобласти сохранится облачная погода с прояснениями. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Ленобласти.

В большинстве районов пройдут дожди, временами будет идти мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, днем показатель поднимется от +1 до +6. В темное время суток порывы северо-западного ветра увеличатся до 6-11 м/с, днем скорость опустится до 3-8 м/с и ветер сменится на юго-западный. Ожидается повышение атмосферного давления.

Сотрудники МЧС предупреждают о гололедице на дорогах и просят водителей уделить внимание техническому состоянию своих транспортных средств.

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