В Ленинградской области выбрали самых лучших в туристической сфере

Всего конкурсанты были представлены в 15-ти номинациях.

Как сообщила пресс-служба комитета по туризму в 47 региона, 11 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лушчие в туризме Ленинградской области".

Главной идеей этого конкурса является презентация ЛО, как одного из самых привлекательных регионов страны, в котором широко развита туристическая инфраструктура, а также спектр возможностей, предоставляемых туристам.

В конкурсе приняли участие предприятия туротрасли, туроператоры и туристские отраслевые ассоциации, представители туристской сферы, гиды, экскурсоводы, предприятия общественного питания и коллективные средства размещения, представители профильных образовательных учреждений.

В торжественной обстановке состоялось награждение победителей в 15 номинациях. С полным списком вы можете ознакомится на сайте комитета по туризму.

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Фото: travel.lenobl.ru/ru