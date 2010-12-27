В Ленобласти вступил в должность новый председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля

На новую должность его назначил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области, с понедельника, 11 ноября Олег Ромадов вступил в должность председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

На сайте правительства сообщили, что Олег Аршавирович Ромадов закончил Ленинградской горный институт. Уже в 2004 году он вступил на государственную службу в должности главы муниципального образования "Кузнечное" Ленобласти. В этой должность он находился до 2009. С 2014 года он занимал должность заместителя председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти создадут "летучий отряд" для борьбы с борщевиками.

Фото: Правительство Ленинградской области