В Ленобласти вступил в должность новый председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля

Как сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области, с понедельника, 11 ноября Олег Ромадов вступил в должность председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
На сайте правительства сообщили, что Олег Аршавирович Ромадов закончил Ленинградской горный институт. Уже в 2004 году он вступил на государственную службу в должности главы муниципального образования "Кузнечное" Ленобласти. В этой должность он находился до 2009. С 2014 года он занимал должность заместителя председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти создадут "летучий отряд" для борьбы с борщевиками.
Фото: Правительство Ленинградской области
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