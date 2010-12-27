20 ноября в Ленобласти ожидается дождливая погода

Ночью температура воздуха составит 0…-2, днем +4…+5.

В Ленобласти 20 ноября ожидается облачная погода и дожди. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ленинградской области.

В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра местами может упасть до -2, днем температура поднимется до +4…+5. В среднем в течение суток воздух прогреется от 0 до +5 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе третьи сутки ловят пропавшего медвежонка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, pixabay.com