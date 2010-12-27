Во Всеволожском районе третьи сутки ловят пропавшего медвежонка

Хозяйка заявила, что косолапая хищница сбежала из вольера реабилитационного центра диких животных "Сирин"

Во Всеволожском районе в ДНП "Рыжики" между Разметелево и Мяглово ловят медвежонка, который бегает по улицам и шарахается от местных жителей.

Об инциденте стало известно 16 ноября. Проезжающие мимо автомобилисты обратили внимание на косолапую хищницу, которая убегала от машины по Центральной улице. Граждане испугались хищника на территории поселения. Корреспондент 47news отправился на место происшествия и выяснил, что на улице Мечтателей есть "рычащий и воющий" коттедж, где держат различных животных. Местные жители рассказали, что владелицей медвежонка является хозяйка, которая уже третий день ведет поиски.

Последнее время медведь девочка находилась в "Центре реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". По предварительной информации именно оттуда и был совершен побег.

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Фото: pixabay.com