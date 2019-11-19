Елену Рогозину наградили "За вклад в развитие Ленинградской области"

Торжественная церемония состоялась 7 ноября. Высшие награды инициативным работникам культуры региона вручил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Директор муниципального автономного учреждения культуры "Центральная городская библиотека А.Аалто" МО "Город Выборг" Елена Рогозина получила награду "За вклад в развитие Ленобласти".

Для директора крупнейшей библиотеки в городе Выборге это стало честью. Однако Елена Рогозина отметила, что награда для неё – это как "аванс на будущее".

Это залог того, что мы будем стараться, процветать и продвигать библиотеку не только на территории Ленинградской области и Российской Федерации, но и на международном уровне, - Елена Рогозина, директор библиотеки им. А.Аалтро

Директор и её сотрудники хотят, чтобы "Центральная городская библиотеки А.Аалто" была современным и хорошим учреждением, в котором всегда удобно и комфортно местным читателям и гостям города, которые приходят познакомиться с объектом культурного наследия.

Напомним, что Александр Дрозденко также вручил награды Рачкову Николаю Борисовичу, который выступает в качестве руководителя литературного кружка "Социально-культурный комплекс Космонавт" и Провоторовой Наталье Юрьевне – главному режиссеру муниципального казенного учреждения культуры "Сосновский Дом творчества".

Ранее Piter.TV сообщил, что на Смоляном мысу прошел субботник администрации Выборгского района.

Видео: Piter.TV