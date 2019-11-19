Видео: на Смоляном мысу прошел субботник администрации Выборгского района

В минувшую субботу администрация Выборгского района организовала уборку на Смоляном мысу. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
На уборку приехали представители администрации Выборгского района, ООО "Региональное агентство системного и экологического менеджмента" (РАСЭМ) и муниципального унитарного предприятия "Комбинат благоустройства". Помимо этого, в субботнике приняли участие студенты местных учебных заведений. Акцию провели с целью подготовки уникальной территории к открытию после масштабных работ по благоустройству, которые выходят на финишную прямую.
Следующий субботник в Выборге состоится 22 ноября. Районная администрация приглашает принять участие всех желающих.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге зазвучит культурно-просветительское радио "Град Петров".
Видео: Piter.TV
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