В Выборге зазвучит культурно-просветительское радио "Град Петров"

Горожане смогут услышать его на частоте 102,3 FM.

В октябре этого года в Выборге открылась новая культурно-просветительская радиостанция "Град Петров. Любой желающий сможет услышать ее на частоте 102,3 FM.

Радиостанция "Град Петров" имеет культурно-церковно-просветительскую направленность. Поэтому в эфире можно услышать литературные, исторические, музыкальные программы. Также на радио транслируются специальные передачи для детей и молодежи.

Проект новой радиостанции в Выборге презентовали на территории Епархиального управления. Первые же трансляции начались еще в 2000 году.

Ранее мы сообщали, что в Выборге на территории Смоляного мыса прошел субботник.

Видео: Piter.TV