Во вторник в Ленобласти немного похолодает

Также в некоторых районах возможны дожди и грозы.

Во вторник, 30 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Ночью над регионом проплывут дождевые тучи, а в западных районах пройдут грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В темное время суток ветер будет иметь юго-восточное направление и порывы 6-11 м/с. Днем их скорость достигнет 8-13 м/с. Температура на улице понизится от +17 до +12 градусов, на востоке региона – от +3 до +8.

Днем привычной жары уже не ожидается – столбик термоментра достигнет +25 градусов, а местами – только +20.

Атмосферное давление значительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что d Гатчинском районе отремонтируют мост через реку Оредеж/

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