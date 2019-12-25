В Гатчинском районе отремонтируют мост через реку Оредеж

На работы выделено более 30 миллионов рублей.

В Гатчинском районе будет отремонтирован мост через реку Оредеж на автомобильной дороге "Сиверская - Дружная Горка - Куровицы". Соответствующую закупку разметил комитет государственного заказа Ленинградской области.

На проект из бюджета региона выделено более 30 миллионов рублей. Как планируется, работы стартуют сразу после подписания контракта, а завершатся – 11 декабря текущего года.

Во время ремонта будет действовать либо схема объезда, либо же движение организуют по той половине проезжей части, где пока не станут вести работы.

Заявки от фирм, желающих реализовать проект, принимают до 6 июля. Непосредственным заказчиком работ выступает ГКУ "Ленавтодор".

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти стартовал ремонт трассы Сосновый Бор – Глобицы.

Фото: Pixabay.com