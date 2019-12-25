В Ленобласти стартовал ремонт трассы Сосновый Бор — Глобицы

Новый асфальт положат на участке длиной 4 км.

Дорожные службы приступили к ремонту участка областной дороги трассы Сосновый Бор — Глобицы в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



Работы начнутся на перекрестке с Копорским шоссе и продлятся до СНТ "Березовая роща". Специалистам предстоит очистить полосы отвода от растительности, укрепить обочины, обновить асфальт, нанеся два новых слоя на участок длиной 4 км.



Добавим, что трасса к Сосновому Бору будет отремонтирована в несколько этапов: так, асфальтное покрытие уже модернизировано на участке с 10 по 16 километр, а в 2019 году оно было проложено на отрезке с 6 по 10 километр. В планах на 2020 год – доделать первые 4 км дороги.



Ранее мы рассказали о том, что участок Петергофского шоссе отремонтировали.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области