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В Ленобласти стартовал ремонт трассы Сосновый Бор — Глобицы
Сегодня, 13:08
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В Ленобласти стартовал ремонт трассы Сосновый Бор — Глобицы

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Новый асфальт положат на участке длиной 4 км.

Дорожные службы приступили к ремонту участка областной дороги трассы Сосновый Бор — Глобицы в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы начнутся на перекрестке с Копорским шоссе и продлятся до СНТ "Березовая роща". Специалистам предстоит очистить полосы отвода от растительности, укрепить обочины, обновить асфальт, нанеся два новых слоя на участок длиной 4 км.

Добавим, что трасса к Сосновому Бору будет отремонтирована в несколько этапов: так, асфальтное покрытие уже модернизировано на участке с 10 по 16 километр, а в 2019 году оно было проложено на отрезке с 6 по 10 километр. В планах на 2020 год – доделать первые 4 км дороги.

Ранее мы рассказали о том, что участок Петергофского шоссе отремонтировали.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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