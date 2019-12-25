Участок Петергофского шоссе отремонтировали

Подрядчик обновил 6,2 километра дороги.

В Красносельском районе Петербурга завершился ремонт участка Петергофского шоссе. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, работы вел ООО "СК "Орион плюс".

Всего подрядчик обновил 6,2 километра дороги общей площадью свыше 100 квадратных метров, а именно почти 95 тысяч "квадратов" проезжей части и 5,76 тысячи квадратных метров тротуара.

Ремонт Зеленого моста через Мойку не завершился к указанному сроку. Это вызвало вопросы.

Фото: Piter.TV