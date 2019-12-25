Во вторник в Ленобласти не ожидается осадков

В регионе по-прежнему будет тепло.

Во вторник, 23 июня, в Ленобласти ожидается тёплая погода и переменная облачность. Об этом сообщило ФБГУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно прогнозу, осадков на территории 47-ого региона не ожидается. В темное время суток температура опустится до +7 градусов, а днем потеплеет до +26 градусов.

Ночнью ветер будет слабым и переменным, а днем – северо-западным с порывами 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы рассказали о том, что на улицах Ленобласти включат громкоговорители 22 июня.

Фото: Pixabay