Во вторник в Ленобласть вернутся грозы

Тем не менее, жаркая погода не спешит покидать регион.

Во вторник, 16 июня, в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди и, местами, – гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночная температура будет колебаться от +13 +18 градусов. Днем столбик термометра поднимается до +29 градусов.

В темное время суток восточный ветер будет слабым, а днем его порывы составят 3-8 м/с. В районе, где пройдут грозы, ожидается ускорение до 15 м/с.

Атмосферное давление не будет значительно меняться.

Ранее мы рассказали о том, что детские лагеря Ленобласти встретили первых постояльцев.

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