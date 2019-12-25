Во вторник утром Петербург показал наилучшие результаты по самоизоляции

При этом на улицах города по-прежнему много людей.

Утром 26 мая Петербург показал наилучшие результаты по самоизоляции среди городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

Северная столица набрала 2,5 балла из пяти возможных. За долгое время городу удалось выйти из красной зоны в оранжевую. Несмотря на это, на улицах по-прежнему много людей.

Неплохие показатели среди городов-миллионников также зафиксированы в Москве и Ростове-на-Дону, которые самоизолировались на 2,4 балла. Хуже всех соблюдают режим в Уфе, Челябинске, Красноярске и Новосибирске. Во вторник утром показатели в этих городах варьируются от 0,8 до 1,1 баллов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 26 мая воздух прогреется до +26 градусов.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"