В Петербурге 26 мая воздух прогреется до +26 градусов

Осадков не ожидается.

Во вторник в Петербурге по-прежнему будет хорошая погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В Петербурге 26 мая будет небольшая облачность, но осадков не предвидится. В ночь на вторник ожидается переменный ветер со скоростью 3-8 м/с, столбик термометра ночью достигнет отметки +6..+8 градусов.

Днём в городе будет господствовать ветер северных направлений. Воздух прогреется до +19..+21 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — практически не изменится.

Фото: Piter.TV