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Во вторник у 654 жителей Соснового Бора отключат свет
Сегодня, 12:09
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lizapoluda

Во вторник у 654 жителей Соснового Бора отключат свет

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Подключение должны возобновить к 17:00.

Во вторник, 14 июля, в Сосновом Бору состоятся профилактические работы на электросети. Пока специалисты будут обеспечивать поддержку электроснабжения, 654 жителям города придется скоротать время без света. Об этом сообщила пресс-служба ЛОЭСК.

Мероприятия состоятся в домах №1-4 по Сибирской улице и в домах №3, 5, 7 по Солнечной улице.

Ожидается, что электричество отключат в 8:00 и восстановят подключение в 17:00.

Ранее мы рассказали о том, что жильцы дома на улице Гладкова в Петербурге остались без света из-за загоревшейся проводки.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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