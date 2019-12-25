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Во вторник проверят на прочность теплосети в двух районах Петербурга
Сегодня, 9:21
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nadezhda_sib

Во вторник проверят на прочность теплосети в двух районах Петербурга

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В случае вытекания воды на поверхность, надо избегать опасного участка.

Сегодня, 7 июля, в двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей на плотность и прочность. Об этом предупредила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга". 

Температура воды не будет превышать 40 градусов. Зона работ обозначена на картах. 

Петербуржцев попросили не приближаться к месту вытекания воды, не заходить за ограждения, если они есть, а также не подходить к автомобилю, если он оказался в зоне разлива. Ущерб застрахован. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вторник в Петербурге пройдет без дождей. 

Фото: Piter.TV

Теги: испытания теплосети, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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