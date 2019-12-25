Во вторник в Петербурге будет умеренно тепло и без дождей

Температура воздуха в этот день составит +22…+24 градуса.

Во вторник, 7 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять периферия обширного циклона, накрывшего Скандинавию. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В Петербурге существенных осадков не будет, по области пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в этот день составит +22…+24 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на июль.

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