Во вторник температура в Петербурге идет на новый рекорд

Днем в городе на Неве ожидается +8…+10 градусов.

Во вторник, 3 ноября, в Петербурге ожидается пасмурная погода, в течение всего дня будут идти кратковременные дожди. Но, несмотря на это, в городе будет тепло. Сегодня может быть побит новый температурный рекорд. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Погода".

Днем в городе на Неве ожидается +8…+10 градусов. По словам синоптиков, это повышенная для начала ноября температура. Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, 3 ноября в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, без осадков, а столбики термометров в течение суток колеблются от -3 до +7 градусов.

Самое холодное 3 ноября было зафиксировано в 1975 году, когда минимальная дневная температура воздуха составила -11 градусов. Самое теплое 3 ноября было в 1967 году, когда столбики термометров показали +11 градусов.

В среду, 4 ноября, по прогнозу синоптиков, погода будет еще лучше, чем сегодня: тепло и без осадков. Далее опять начнутся дожди, температура снизится на пару градусов.

Ранее мы писали, что в День народного единства в Петербурге ожидают аномально теплую погоду.

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