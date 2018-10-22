Во вторник Ленобласть окутает туман

В связи с этим, водителям следует проявлять особую осторожность при езде на областных дорогах.

Во вторник, 19 ноября, в Ленинградской области ожидается утренний туман и тепло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 47 региону.

Ночью и утром на дорогах области будет наблюдайся густой туман. В связи с этим МЧС просит водителей проявить повышеное внимание при езде на дорогах области. Температура воздуха ночью может доходить до -1 градуса, но днем воздух прогреется до максимум +7 гр. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление незначительно повысится.

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