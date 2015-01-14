Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплую погоду в ближайшие дни

Только облака определят, будет ли морозно ночью, и сколько они позволят нагреться воздуху днем.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни.

Только облака определят, будет ли морозно ночью, и сколько они позволят нагреться воздуху днем. Ночью 25 февраля температура воздуха в центре города не опустилась ниже 0 градусов, а учитывая, что днем ожидается положительная температура до +2…+3 градусов, то средняя станет тоже положительной.

А теперь вспоминаем, или я напомню, что положительной среднесуточная температура в Петербурге была только 1 февраля, тогда она составила +1,2 гр. А все последующие 23 дня сохранялась пусть и не холодная погода, но средняя температура в городе постоянно была отрицательной. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Пока сохранится тепло, при этом стоит ждать похолодание.

Фото: Piter.TV