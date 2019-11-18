В Петербурге ожидается теплая и сухая погода до пятницы

Сегодня, 12 июля, главный синоптик города Александр Колесов сообщил в своем телеграм-канале о том, что до пятницы в Петербурге сохранится теплая и сухая погода.
Анализируя карту погоды по территории России, видишь, что творится на Южном Урале и понимаешь, какая хорошая погода в Петербурге.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
С 14 июля ожидаются небольшие дожди. Погоду в Северной столице и Ленобласти начнет определять атмосферный фронт, движущийся с запада.
Ранее на Piter.TV: на западе Ленобласти 13 июля потеплеет до +26 градусов.
Фото: Piter.TV
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