В Петербурге ожидается теплая и сухая погода до пятницы

С 14 июля пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 12 июля, главный синоптик города Александр Колесов сообщил в своем телеграм-канале о том, что до пятницы в Петербурге сохранится теплая и сухая погода.

Анализируя карту погоды по территории России, видишь, что творится на Южном Урале и понимаешь, какая хорошая погода в Петербурге. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

С 14 июля ожидаются небольшие дожди. Погоду в Северной столице и Ленобласти начнет определять атмосферный фронт, движущийся с запада.

Ранее на Piter.TV: на западе Ленобласти 13 июля потеплеет до +26 градусов.

Фото: Piter.TV