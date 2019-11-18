  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ожидается теплая и сухая погода до пятницы
Сегодня, 22:44
102
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ожидается теплая и сухая погода до пятницы

0 0

С 14 июля пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 12 июля, главный синоптик города Александр Колесов сообщил в своем телеграм-канале о том, что до пятницы в Петербурге сохранится теплая и сухая погода.

Анализируя карту погоды по территории России, видишь, что творится на Южном Урале и понимаешь, какая хорошая погода в Петербурге.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

С 14 июля ожидаются небольшие дожди. Погоду в Северной столице и Ленобласти начнет определять атмосферный фронт, движущийся с запада. 

Ранее на Piter.TV: на западе Ленобласти 13 июля потеплеет до +26 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: погода в санкт-петербурге, теплая погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии