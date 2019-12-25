Во всеволожской школе снимают драму про мальчика-самбиста

Фильм "Бросок" будет предназначена для подростков 12-13 лет.

В четверг,13 августа, в школе олимпийского резерва №3 города Всеволожска начались съемки фильма "Бросок" в жанре "спортивная драма". Об этом сообщил ЛенТВ24.

Примечательно, что работа режиссера Александра Басаева будет посвящена противостоянию двух подростков-самбистов. Главную роль исполнит серебряный призер Кубка России по рукопашному бою Влад Калистратов, а его противника сыграет чемпион мира по боевому самбо Сергей Крюков-Сибиряк. Кроме того, к работе над картиной были привлечены преподаватели школы олимпийского резерва.

По признанию Басаева, фильм будет снят специально для подростков в возрасте 12-13 лет, предпочтения которых зачастую игнорирует российский кинематограф.

Также в "Броске" можно будет увидеть парк Всеволожска и городскую администрацию. Съемки в этих местах завершатся до 25 августа, а сам фильм выйдет на экранах в следующем году.

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Фото: ЛенТВ24