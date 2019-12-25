Будущие мамы из Гатчины пройдут тренинги по ПДД

Занятия пройдут в рамках проекта "Детство без опасности".

В гатчинском Перинатальном центре пройдут тренинги по правилам ПДД для беременных женщин. Будущие мамы освоят основные принципы по недопущению аварий с участием детей в рамках проекта "Детство без опасности". Об этом сообщил портал Ivbg.ru.

Тренинги прежде всего направлены на освоение работы с детским креслом в салоне машины.По словам главного врача клинической больницы Ленинградской области Татьяны Тюриной, в центр доставлено оборудование для обучения. Кроме того, завершены занятия с сотрудниками.

В общей сложности за 2020 год в центре родились более 1,5 тысяч детей. Среди них – 3 "тройняшки" и свыше 20 двоен.

Отметим, что согласно статистике УГИБДД по Петербургу и области, за текущий год 12 детей погибли и 199 были травмированы в результате аварий. Больше половины пострадавших находилось внутри автомобиля.

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