Губернатор Ленобласти назвал сумму материнского капитала на рождение первенца в регионе

С 2021 года материнский капитал за рождение первого ребенка в 47-ом регионе может быть увеличен. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своей предвыборной программе, которая выложена в официальном Instagram-аккаунте.
Так, среди социальных гарантий можно обнаружить и поддержку матерей, родивших первенца. К 446 тысячам рублей, обещанным президентом, прибавится еще 126 тысяч.
В случае победы Дрозденко на губернаторских выборах, прибавка будет действовать ближайшие 5 лет.
Ранее мы рассказали о том, что правительство Ленобласти планирует понизить ставку по ипотеке для бюджетников.
Фото: Pixabay
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