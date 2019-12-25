Губернатор Ленобласти назвал сумму материнского капитала на рождение первенца в регионе

Поддержка будет обеспечиваться предстоящие 5 лет.

С 2021 года материнский капитал за рождение первого ребенка в 47-ом регионе может быть увеличен. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своей предвыборной программе, которая выложена в официальном Instagram-аккаунте.

Так, среди социальных гарантий можно обнаружить и поддержку матерей, родивших первенца. К 446 тысячам рублей, обещанным президентом, прибавится еще 126 тысяч.

В случае победы Дрозденко на губернаторских выборах, прибавка будет действовать ближайшие 5 лет.

Ранее мы рассказали о том, что правительство Ленобласти планирует понизить ставку по ипотеке для бюджетников.

Фото: Pixabay