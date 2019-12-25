Правительство Ленобласти планирует понизить ставку по ипотеке для бюджетников

Также власти утвеhдят дополнительные выплаты для классных руководителей.

В администрации Ленинградской области обсуждается вопрос о новых мерах поддержки бюджетных категорий граждан: для них предлагается снизить ипотечную ставку на 3%. Об этом сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в ходе встречи в Кудрово.

Глава региона добавил, что администрация рассчитывает исполнение инициативы. Прежде всего уменьшение ипотеки будет актуально для жителей небольших городов и сел.

Еще одна мера содействия будет приниматься в отношении учителей: все, кто берет на себя классное руководство, будут дополнительно получать 10000 рублей – по 5000 из регионального и федерального бюджетов.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко вошел в двадцатку самых влиятельных глав субъектов РФ.

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