Александр Дрозденко вошел в двадцатку самых влиятельных глав субъектов РФ

Глава 47-ого региона занял 16 место.

Согласно рейтингу агентства политических и экономических коммуникаций за июнь текущего года, глава Ленинградской области Александр Дрозденко стал 16-ым в самых влиятельных руководителей субъектов страны. Об этом сообщил online47.

Отметим, что в 2019 году губернатор 47-ого региона занял еще более высокую позицию, получив 13 место. Смещение на три позиции объясняется претензиями со стороны дольщиков областного долгостроя.

Деятельность Дрозденко на посту губернатора высоко оценили за проведение грамотной политики, регулярное благоустройство в поселениях и городах, а также за меры, принимаемые против распространения COVID-19.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти обсудил проблемы Ломоносовского района с местными жителями.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области